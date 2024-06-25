المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرتي توقيف في حق قائد الجيش الروسي ووزير سابق

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية، "إصدار مذكرتي توقيف في حق قائد الجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع السابق سيرغي شويغو". واشارت في بيان، الى "مذكرتي التوقيف بشبهة ارتكاب جرائم حرب من خلال شن هجمات على أهداف مدنية وألحاق ضرر جانبي كبير بمدنيين فضلا عن جرائم ضد الإنسانية من خلال ممارسات غير إنسانية في أوكرانيا".

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