مصدر دبلوماسي عربي لـ"النشرة": لا توسيع للحرب قبل الانتخابات الاميركية

اكد مصدر دبلوماسي عربي لـ"النشرة" أنّ الضغوط الميدانية والسياسية تتزايد، وتوحي ان الحرب الشاملة ستحصل قريباً، لكن كلّ المعطيات تشير إلى ان الحرب لن تتوسع قبل موعد الانتخابات الاميركية.

وشدد على ان اي توسيع للحرب يعني دخول الاقليم في المجهول، وهو يحتاج إلى قرار أميركي غير متوافر الآن. كما ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة في آخر شهر تموز في الكونغرس الاميركي، وهو دخل في لعبة الانتخابات الاميركية لصالح مرشح الجمهوريين دونالد ترامب، ولن يدخل في حرب واسعة غير معلومة المسار قبل اتضاح نتائج تلك الانتخابات.

واضاف المصدر :" سيبقى الوضع الميداني مضبوطاً دون مستوى الحرب الواسعة بين لبنان وإسرائيل، رغم استمرار الضغوطات والحملات، وآخرها ما ذكرته صحيفة التلغراف البريطانية عن مطار بيروت، واستدعى تصدّر مصر في التضامن مع لبنان وتولّي سفيرها التصريح من مطار بيروت".