لابيد: يجب البدء في تجنيد الحريديم وتطبيق القانون وإلا فسيكون ذلك خيانة للجيش

أشار زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد الى انه "يجب البدء في تجنيد الحريديم وتطبيق القانون وإلا فسيكون ذلك خيانة للجيش"، معتبرا أن "دولة إسرائيل لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة الاسرى".

وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلزامية تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي وقطع ميزانيات المؤسسات التابعة لهم.

وبحسب وسائل إعلام اسرائيلية، تم اتخاذ القرار بالإجماع، وأي مدرسة دينية حريدية لا تجبر طلابها على الخدمة في الجيش سيتم قطع ميزانياتها.

وفي أول تعليق، وصف زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمانالقرار بـ"المنصف"للجمهور الإسرائيلي.