بري تابع مع بو حبيب المستجدات السياسية واستقبل السفيرين الإيراني والأوسترالي

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

وبحث مع سفير ايران في لبنان مجتبى أماني، في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن زوار بري، سفير اوستراليا في لبنان أندرو بارنز، وبحثا في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.