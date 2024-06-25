عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.
وبحث مع سفير ايران في لبنان مجتبى أماني، في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن زوار بري، سفير اوستراليا في لبنان أندرو بارنز، وبحثا في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بري تابع مع بو حبيب المستجدات السياسية واستقبل السفيرين الإيراني والأوسترالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.