مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: القضاء على حماس سيستغرق وقتاً طويلاً

ياسر رشاد - القاهرة - افادت صحف عبرية عن تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اليوم أن القضاء على حركة حماس سيستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى التعقيدات الكبيرة التي تكتنف هذه العملية ، حيث أكد أن الجهود العسكرية والأمنية المبذولة تتطلب تخطيطاً دقيقاً وصبراً استراتيجياً لتحقيق أهدافها.

وأوضح هنغبي ، أن حركة حماس تمتلك بنية تحتية قوية وقدرة على المقاومة، مما يجعل من الصعب القضاء عليها بسرعة. وقال: "نحن ندرك أن هذه المعركة ليست سهلة، وأنها ستستغرق وقتاً طويلاً وجهوداً مستمرة من قبل قواتنا الأمنية والعسكرية".

وأشار هنغبي ، أن العمليات العسكرية الحالية تستهدف تقويض قدرات حماس وتقليل تهديداتها، مؤكداً أن إسرائيل ملتزمة بحماية أمن مواطنيها والتصدي لأي تهديدات من غزة. وأضاف: "سنواصل العمل بلا هوادة لضمان أمن إسرائيل، ولكن يجب أن نكون واقعيين بشأن الوقت الذي سيستغرقه القضاء على حماس بالكامل".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحماس، وسط دعوات دولية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأكد مستشار الأمن القومي أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بتنسيق وثيق مع حلفائها لضمان تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، تواصل حركة حماس التأكيد على مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي واستعدادها لمواجهة أي تصعيد عسكري .

كتائب القسام: استهدفنا بقذائف هاون بالاشتراك مع سرايا القدس جنود وآليات العدو في مخيم يبنا برفح جنوب القطاع

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت بقذائف هاون جنوداً وآليات للجيش الإسرائيلي في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأوضحت الكتائب في بيان لها أن هذه العملية جاءت بالتنسيق مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأفادت الكتائب بأن الهجوم أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين وإلحاق أضرار بالآليات العسكرية. وأكد البيان أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات المشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس، في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي المستمر واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن المقاومة الفلسطينية ستواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، مؤكدة أن وحدات المقاومة في جاهزية تامة لمواجهة أي تصعيد مستقبلي. ودعت الكتائب الشعب الفلسطيني إلى الصمود والتكاتف في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

من جانبها، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي حول هذه الحادثة، بينما تواصل التوترات في التصاعد بين الجانبين في ظل الأحداث الأخيرة في المنطقة

السعودية والصين تبحثان تعزيز آفاق التعاون في المجال العسكري والدفاعي

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للصين الفريق الأول جانغ يوشيا، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ أن الجانبين استعرضا -خلال اللقاء في (بكين) في إطار الزيارة الرسمية لوزير الدفاع السعودي للصين- أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي : إعادة الرهائن من غزة لا يزيد أهمية عن باقي أهداف الحرب

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن إعادة الرهائن من غزة تحتل نفس القدر من الأهمية كباقي أهداف الحرب. وأوضح هنغبي أن هذه المسألة تعتبر أولوية وطنية، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل بكل جهد لتحقيق هذه الأهداف المتعددة التي تشمل ضمان الأمن واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأشار هنغبي إلى أن العمليات العسكرية المستمرة في غزة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المدنيين الإسرائيليين والتصدي للتهديدات الأمنية القادمة من القطاع. وأكد على التزام إسرائيل بتطبيق استراتيجيات متعددة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك استعادة الرهائن وضمان سلامتهم.

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات والأوضاع الأمنية المعقدة في المنطقة، مما يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع الأزمة من جميع جوانبها.