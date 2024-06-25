الصحة العالمية: الأزمة الصحية في غزة وصلت إلى مستويات مروعة

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة حنان بلخي ، من أن الأزمة الصحية في غزة تتفاقم بشكل كبير، ووصلت إلى مستويات مروعة ، حيث سلطت الضوء على الوضع الصحي المتدهور في القطاع نتيجة الحصار المستمر والنزاعات المتكررة.

وأوضحت بلخي أن المستشفيات والمرافق الصحية في غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تدهور البنية التحتية الصحية. وأشارت إلى أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة وانتشار الأمراض المعدية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.

وقالت بلخي : "الأزمة الصحية في غزة وصلت إلى مرحلة حرجة. نقص الأدوية والتجهيزات الطبية الأساسية، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، يضع حياة المرضى في خطر شديد ويجعل من الصعب على الفرق الطبية تقديم الرعاية اللازمة".

ودعت المديرة الإقليمية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدة اللازمة لقطاع الصحة في غزة، مؤكدة أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتقديم الدعم الطبي الطارئ. وشددت على أهمية رفع القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة لضمان تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان.

وأضافت بلخي أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، حيث يعانون من نقص الرعاية الصحية اللازمة والتغذية المناسبة، مما يعرضهم لمزيد من المخاطر الصحية.

واختتمت بلخي تصريحاتها بدعوة الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين وتوفير وصول آمن ودائم للمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره ويتطلب تحركاً فورياً من الجميع.

اكسيوس : مبعوث بايدن إلى لبنان يدعو حزب الله للتفاوض بشكل غير مباشر مع إسرائيل بدلاً من تصعيد التوترات

أفاد موقع أكسيوس أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى لبنان، آموس هوكستين، دعا حزب الله إلى التفاوض بشكل غير مباشر مع إسرائيل بدلاً من تصعيد التوترات الحالية. وأوضح هوكستين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أن الحوار والتفاوض يمكن أن يكونا السبيل الأمثل لتهدئة الوضع وضمان استقرار المنطقة.

وأشار هوكستين إلى أن تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل لا يخدم مصلحة أي طرف، بل يزيد من حدة المخاطر ويهدد الأمن الإقليمي. وأكد أن الولايات المتحدة تدعم الحلول الدبلوماسية وتسعى لتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى مواجهات عسكرية.

وقال هوكستين لموقع أكسيوس: "نحث حزب الله على اختيار مسار التفاوض غير المباشر مع إسرائيل للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بدلاً من اللجوء إلى تصعيد التوترات". وأضاف أن هذا النهج يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، ويجنب الجميع التداعيات السلبية التي قد تنجم عن التصعيد.

وتأتي تصريحات هوكستين في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توتراً متزايداً، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية. وتعمل الولايات المتحدة من خلال مبعوثيها على تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان تهدئة الوضع ومنع تفاقمه.

وأكد هوكستين أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان واستقراره، وتواصل العمل مع جميع الأطراف لتحقيق حلول سلمية ودائمة. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

أكسيوس: الولايات المتحدة تؤكد أنها لن تكون قادرة على كبح جماح إسرائيل إذا استمر الوضع على الحدود في التصاعد

أفاد موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن الولايات المتحدة قد تجد صعوبة في كبح جماح إسرائيل إذا استمر الوضع على الحدود في التصاعد. وأشارت المصادر إلى أن هذه التصريحات جاءت في سياق مناقشات مكثفة داخل الإدارة الأمريكية حول التطورات الأخيرة على الحدود الإسرائيلية، حيث يتزايد التوتر بشكل ملحوظ.

وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تبذل جهوداً كبيرة لتهدئة الأوضاع من خلال القنوات الدبلوماسية، إلا أن استمرار التصعيد قد يجعل من الصعب على واشنطن ممارسة نفوذها التقليدي على تل أبيب. وبيّنوا أن الولايات المتحدة تعمل على التواصل مع الأطراف المعنية في المنطقة لضمان احتواء التوترات ومنع تفاقمها.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لموقع أكسيوس: "نعمل على استغلال كل وسائلنا الدبلوماسية لتهدئة الوضع، لكن إذا استمر التصعيد، فإننا لن نكون قادرين على كبح ردود الفعل الإسرائيلية". وأضاف أن واشنطن تسعى جاهدة لمنع حدوث مواجهة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي.

يُذكر أن التوترات على الحدود بين إسرائيل وجيرانها تصاعدت في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعكف فيه الولايات المتحدة على تعزيز جهودها الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.