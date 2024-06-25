بوتين: مجموعة البريكس أصبحت قوة لبناء نظام عالمي عادل

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة البريكس أصبحت الآن قوة في بناء نظام عالمي عادل، متساو وخال من الإملاءات.

وأضاف بوتين -في خطاب الترحيب بالمشاركين في منتدى "قراءات في بريماكوف"، الذي قرأه نيابة عنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف-: "ليس لدي أدنى شك في أنكم ستضعون في عين الاعتبار أيضا دور وآفاق تطوير مجموعة البريكس، وهي الرابطة التي تمثل مصالح الأغلبية العالمية والتي ترأسها روسيا هذا العام".

وشدد بوتين على أن "بريكس هي التي تعمل تماما كقوة لبناء النظام العادل والديمقراطي على أساس مبادئ المساواة الحقيقية في الحقوق، والخالية من الإملاءات وسياسات القوة".

سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة العدو في موقع أبو عريبان بقذائف هاون من العيار الثقيل

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قامت بقصف مقر قيادة العدو في موقع أبو عريبان بمحور نتساريم بقطاع غزة، باستخدام قذائف هاون من العيار الثقيل.

وأفادت المصادر العسكرية لسرايا القدس أن القصف تم رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين الفلسطينيين والمواقع العسكرية في قطاع غزة. وأكدت المصادر أن القصف استهدف بدقة مقر القيادة العسكرية للعدو، وتسبب في أضرار مادية كبيرة دون ورود أي تقارير فورية عن خسائر بشرية.

وأضافت سرايا القدس أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، مشددة على استعدادها لحماية الشعب الفلسطيني والرد على أي عدوان يستهدف الأبرياء.

وفي ختام بيانها، دعت سرايا القدس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضمان حماية الحقوق الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة.

المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية: الأزمة الصحية في غزة آخذة في التصاعد ووصلت إلى مستويات مروعة

جنيف - حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة حنان بلخي ، من أن الأزمة الصحية في غزة تتفاقم بشكل كبير، ووصلت إلى مستويات مروعة ، حيث سلطت الضوء على الوضع الصحي المتدهور في القطاع نتيجة الحصار المستمر والنزاعات المتكررة.

وأوضحت بلخي أن المستشفيات والمرافق الصحية في غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تدهور البنية التحتية الصحية. وأشارت إلى أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة وانتشار الأمراض المعدية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.

وقالت بلخي : "الأزمة الصحية في غزة وصلت إلى مرحلة حرجة. نقص الأدوية والتجهيزات الطبية الأساسية، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، يضع حياة المرضى في خطر شديد ويجعل من الصعب على الفرق الطبية تقديم الرعاية اللازمة".

ودعت المديرة الإقليمية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتقديم المساعدة اللازمة لقطاع الصحة في غزة، مؤكدة أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتقديم الدعم الطبي الطارئ. وشددت على أهمية رفع القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة لضمان تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان.

وأضافت بلخي أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، حيث يعانون من نقص الرعاية الصحية اللازمة والتغذية المناسبة، مما يعرضهم لمزيد من المخاطر الصحية.

واختتمت بلخي تصريحاتها بدعوة الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين وتوفير وصول آمن ودائم للمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، مؤكدة أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره ويتطلب تحركاً فورياً من الجميع.