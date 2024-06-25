الولايات المتحدة تندد باستهداف روسيا النظام التعليمي في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - نددت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف روسيا النظام التعليمي في أوكرانيا، وذلك عقب تدمير إحدى أكبر دور الطباعة في أوروبا، جراء غارة روسية في أوكرانيا.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء - دعم تعليم الأطفال الأوكرانيين في أعقاب الهجمات الروسية بعد تدمير غارة روسية لمطبعة فاكتور-دروك في مدينة خاركيف الأوكرانية.

وقال "إن هذا جزء من تدمير روسيا المستمر لدور الطباعة في خاركيف وأماكن أخرى في أوكرانيا"، مضيفا أن روسيا لا تشن حربا ضد الجيش الأوكراني فحسب، بل أيضا ضد الشعب الأوكراني.

وتابع سوليفان، قائلا إن دور الطباعة في خاركيف تنتج نسبة كبيرة من جميع الكتب في أوكرانيا، بما في ذلك الكتب المدرسية للأطفال الأوكرانيين، لافتا إلى أن روسيا تهاجم النظام التعليمي في أوكرانيا من خلال ضرب هذه المطابع.

وفي هذا الصدد، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقديم المساعدة لطباعة أكثر من 3 ملايين كتاب مدرسي لطلاب المدارس الإبتدائية الأوكرانية قبل العام الدراسي الحالي.

وأوضح أنه من المقرر إنتاج هذه الكتب المدرسية في أوكرانيا وتسليمها إلى أكثر من 12 ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد.. مؤكدا دعمه للشعب الأوكراني في الدفاع عن نفسه ضد الحرب التي تشنها روسيا.

"الخارجية الأمريكية": جمدنا شحنة واحدة لأسلحة ثقيلة إلى إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة جمدت شحنة واحدة لأسلحة ثقيلة لإسرائيل، مبينا أن هناك أسلحة أخرى لا تزال تقدمها لها.

وشدد المتحدث - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - على أن "واشنطن مستمرة في الوفاء بالتزاماتها لضمان بقاء إسرائيل متفوقة عسكريا على الدول الأخرى في المنطقة"، مضيفا: "ستظل هذه سياسة الولايات المتحدة، وأن التزامها بأمن إسرائيل صارم".

تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على مسؤولين إسرائيليين أكدوا - في وقت سابق - أن واشنطن تخفض شحن المساعدات العسكرية الأمريكية لبلادهم.