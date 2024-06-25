القسام وسرايا القدس تستهدفان قوات الاحتلال بقذائف الهاون في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها بقذائف هاون جنود الاحتلال وآلياته في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل سرايا القدس وكتائب القسام مع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور عدة من قطاع غزة، حيث تستهدف بشكل يومي جنود الاحتلال وآلياته بالصواريخ والقذائ

مئير بروش: "لا توجد قوة في العالم تستطيع إجبار طلاب المعاهد على التجند للجيش والقرار يؤدي إلى انقسام الدولة لشعبين"

أثار تصريح وزير في حكومة الاحتلال ، مئير بروش ، جدلاً واسعاً بعدما أكد أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع إجبار طلاب المعاهد الدينية على التجند للجيش ، وأضاف بروش أن قرار المحكمة العليا بشأن هذه القضية يهدد بانقسام الدولة إلى شعبين.

وفي تصريحاته التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكد بروش على أن حكم المحكمة العليا الذي يلزم المعاهد الدينية بالمساواة في التجنيد مع المدارس العادية، يمثل تدخلاً في شؤون الدين والتربية، مما قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي في الدولة.

وأشار بروش إلى أن الشرعية الدينية للمعاهد تعتبر مبدأ دستورياً في إسرائيل، وأن أي تدخل في هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تصعيد النزاعات داخل الدولة، وإلى انقسامها إلى مجتمعين متنازعين.

وختم بروش تصريحاته بالدعوة إلى حوار وطني شامل لحل هذه الأزمة، معبراً عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف لإيجاد حلول توافقية تحفظ حقوق الأطراف المعنية وتجنب تفاقم الانقسامات الداخلية في إسرائيل.

حماس تنتقد إدارة بايدن وتحملها مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

أدانت حركة حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهمتها بتقديم الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة ما وصفته بـ"الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم حركة حماس، حيث أدانت الحركة بشدة القمع والاعتقالات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد المتحدث باسم حماس أن السياسات الأمريكية الحالية تسهم في تفاقم الوضع الإنساني والمعاناة في فلسطين، مشيراً إلى أن استمرار الدعم الأمريكي للسياسات الإسرائيلية يعزز من مستوى التصعيد والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن حماس تدين بشدة الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، مطالبةً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لحماية الأبرياء ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية.

وختم البيان بدعوة إدارة بايدن إلى تغيير سياستها النابعة من "الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي"، معلناً استعداد حماس للدفاع عن حقوق شعبها بجميع الوسائل المتاحة حتى تحقيق الحرية والعدالة للفلسطينيين.