عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تناشد بلقاء فوري مع نتنياهو لبحث صفقة تبادل واضحة

ياسر رشاد - القاهرة - افادت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرئيلية عن طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة بلقاء فوري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل واضحة تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في المقابل للإفراج عن المعتقلين الفلسطنين .

وجاءت هذه الدعوة بعد تصاعد التوترات الأخيرة في القطاع، حيث تستمر المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية برعاية وساطه دولية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق ملموس ينهي معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وقالت عائلات الأسرى في بيان لها: "نحن بحاجة ماسة إلى لقاء عاجل مع نتنياهو لبحث قضية الأسرى، ونتطلع إلى توضيحات واضحة وملموسة بشأن خطوات الجانب الإسرائيلي نحو التوصل لاتفاقية تبادل سريعة".

وأضافت أنها تأمل في أن تكون هذه الخطوة فرصة لتخفيف معاناة العائلات الأسرى الإسرائيليين وتحقيق حلول ملموسة لقضية الأسرى، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني للأسرى يتطلب تدخلًا عاجلًا وحلولًا فورية.

وفي السياق نفسه، أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن استعدادها للتعاون بشكل كامل مع الوساطات الدولية والأطراف الفاعلة الأخرى لتسهيل عملية التبادل وإنجاحها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الميجور جنرال بات رايدر إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يبحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأضاف رايدر، في تصريح أوردته وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء ، أن جالانت سيناقش مع أوستن كذلك التطورات الأمنية، مع العلم بأن آخر زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى البنتاجون كانت في أواخر مارس الماضي.

وأوضح أن الوزيرين اللذين كانا على اتصال أسبوعي منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، سيتحدثان عن العمليات الإسرائيلية في غزة والجهود الإنسانية في المنطقة والتوتر مع حزب الله في لبنان، قائلا "لا شك أنه ستكون هناك مناقشات حول الوضع في لبنان، ولكن سيكون لدينا الكثير لنقوله بعد الاجتماع".