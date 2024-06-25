12 هجومًا روسيًا على جنوب أوكرنيا خلال الـ24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كثف عملياته الهجومية في جنوب أوكرانيا.

وذكرت قوات الدفاع الأوكرانية - في بيان أورته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية، ستة هجمات في قطاع أوريكيف وستة أخرى في قطاع كرينكي.

وأوضحت أن الهجمات الأوكرانية لم تنجح في أوريكيف، مشيرة إلى أنه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تسيطر عليه القوات الروسية من منطقة خيرسون، شنت روسيا ستة هجمات بالقرب من قرية كرينكي، وبعد أن تكبدوا خسائر، تراجعوا إلى مواقعهم الأولية.

وأشارت "قوات الدفاع" إلى أنها اتخذت إجراءات شاملة للحفاظ على مواقعها، وتواصل القوات الروسية الهجمات المدفعية والغارات الجوية، كما أنهم يستخدمون أنواعا مختلفة من الطائرات بدون طيار في الهجمات وإجراء الاستطلاع الجوي.

ولفت إلى أن القوات الروسية استخدمت في مناطق دنيبروبتروفسك وزابوروجيا وخيرسون وميكوليف 249 طائرة بدون طيار ،و14 طائرة بدون طيار هجومية من طراز لانسيت، وأسقطت 329 الذخائر من الطائرات بدون طيار من مختلف العيارات.

مساعد بوتين: زيارة مودي لروسيا قيد الإعداد حاليا

من ناحية أخرى، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات تجرى حاليا بشأن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأضاف أوشاكوف- في تصريح، نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "أستطيع أن أؤكد أن زيارة رئيس الوزراء الهندي في طور الإعداد. (…) نحن نقوم باستعدادات نشطة لها. هذه الزيارة ستتم"، وتعهد بإعلان مواعيدها في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (تريبيون) الهندية، أن مودي سيقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا إلى موسكو في 8 يوليو؛ لتعزيز العلاقات بين الهند وروسيا.

ووصفت الصحيفة الهندية، زيارة مودي بالمهمة؛ لأنها تأتي بعد وقت قصير من أدائه اليمين لولاية ثالثة على التوالي على رأس الحكومة، وأيضا بعد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن آخر زيارة لمودي إلى روسيا كانت في عام 2019 عندما كان في فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد.

وفي الوقت نفسه.. قال مصدر وثيق الصلة بالبرلمان الهندي الجديد لوكالة (تاس)، إن زيارة مودي لروسيا قد تستمر يومين.

وأشارت الوكالة، إلى أن بوتين ومودي حافظا على اتصالات منتظمة. والتقيا لأول مرة في قمة (بريكس) السادسة في البرازيل في يوليو 2014، وأجريا منذ ذلك الحين محادثات على هامش اجتماعات المجموعة وفي أماكن أخرى وتحدثا أيضا عبر الهاتف. وقام بوتين بصفته رئيسا لروسيا بتسع زيارات للهند.