ارتفاع شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 37658 شهيدًا و86237 مُصابًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 37 ألفا و658 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86 ألفا و237 مصابا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر راح ضحيتها 32 شهيدًا، و139 جريحًا.. موضحة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

حماس تنتقد إدارة بايدن وتحملها مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

دانت حركة حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهمتها بتقديم الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة ما "الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم حركة حماس، حيث أدانت الحركة بشدة القمع والاعتقالات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد المتحدث باسم حماس أن السياسات الأمريكية الحالية تسهم في تفاقم الوضع الإنساني والمعاناة في فلسطين، مشيراً إلى أن استمرار الدعم الأمريكي للسياسات الإسرائيلية يعزز من مستوى التصعيد والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن حماس تدين بشدة الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، مطالبةً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لحماية الأبرياء ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية.

وختم البيان بدعوة إدارة بايدن إلى تغيير سياستها النابعة من "الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي"، معلناً استعداد حماس للدفاع عن حقوق شعبها بجميع الوسائل المتاحة حتى تحقيق الحرية والعدالة للفلسطينيين.

بوتين: مجموعة البريكس أصبحت قوة لبناء نظام عالمي عادل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة البريكس أصبحت الآن قوة في بناء نظام عالمي عادل، متساو وخال من الإملاءات.

وأضاف بوتين -في خطاب الترحيب بالمشاركين في منتدى "قراءات في بريماكوف"، الذي قرأه نيابة عنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف-: "ليس لدي أدنى شك في أنكم ستضعون في عين الاعتبار أيضا دور وآفاق تطوير مجموعة البريكس، وهي الرابطة التي تمثل مصالح الأغلبية العالمية والتي ترأسها روسيا هذا العام".

وشدد بوتين على أن "بريكس هي التي تعمل تماما كقوة لبناء النظام العادل والديمقراطي على أساس مبادئ المساواة الحقيقية في الحقوق، والخالية من الإملاءات وسياسات القوة".