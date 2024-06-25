مسؤول روسي: موسكو ستنجو من العقوبات الجديدة لكنها لن تغفر لمحاولة إيذاء شعبها

ياسر رشاد - القاهرة -

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنجو من العقوبات الجديدة، لكنها لن تنسى أو تغفر هذه المحاولة لإيذاء شعبها.

وكتب ميدفيديف- عبر قناته على منصة (تليجرام)- "سوف ننجو من ذلك.. ولكننا لن نسامح أو ننسى، نتمتع بذاكرة جيدة.. لن ندع نية إيذاء مواطنينا دون رد"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

واعتبر مدفيديف، أن السياسيين الأوروبيين يعملون "بطريقة مملة وغير إبداعية، ويكررون أنفسهم مرة أخرى"، مضيفا أنهم يضحون بمصالح بلادهم وشعوبهم، وأن القيود تسببت في ضرر لروسيا أقل بكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته.

وأوضح أن بنهاية العام الماضي، بلغ إجمالي خسائر أوروبا جراء العقوبات على روسيا نحو 1.5 تريليون دولار، بينما اتجهت روسيا إلى الأسواق الآسيوية وعوضت العائدات المفقودة.

ورأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن "الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات لن تحقق هدفها، لكنها ستكون عملا عدائيا آخر".

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية ضد روسيا.

الجيش الروسي يكثف عملياته الهجومية في جنوب أوكرانيا

وفي سياق متصل أعلنت قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كثف عملياته الهجومية في جنوب أوكرانيا.

وذكرت قوات الدفاع الأوكرانية - في بيان أورته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية، ستة هجمات في قطاع أوريكيف وستة أخرى في قطاع كرينكي.

وأوضحت أن الهجمات الأوكرانية لم تنجح في أوريكيف، مشيرة إلى أنه على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تسيطر عليه القوات الروسية من منطقة خيرسون، شنت روسيا ستة هجمات بالقرب من قرية كرينكي، وبعد أن تكبدوا خسائر، تراجعوا إلى مواقعهم الأولية.

وأشارت "قوات الدفاع" إلى أنها اتخذت إجراءات شاملة للحفاظ على مواقعها، وتواصل القوات الروسية الهجمات المدفعية والغارات الجوية، كما أنهم يستخدمون أنواعا مختلفة من الطائرات بدون طيار في الهجمات وإجراء الاستطلاع الجوي.

ولفت إلى أن القوات الروسية استخدمت في مناطق دنيبروبتروفسك وزابوروجيا وخيرسون وميكوليف 249 طائرة بدون طيار ،و14 طائرة بدون طيار هجومية من طراز لانسيت، وأسقطت 329 الذخائر من الطائرات بدون طيار من مختلف العيارات.

مساعد بوتين: زيارة مودي لروسيا قيد الإعداد حاليا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات تجرى حاليا بشأن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.