مساعد بوتين: زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا قيد الإعداد حاليا

ياسر رشاد - القاهرة -

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات جارية حاليًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأكد أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الزيارة في مرحلة التحضير النشط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.

سبق لصحيفة "تريبيون" الهندية أن ذكرت أن زيارة مودي ستكون في 8 يوليو، وستكون ليوم واحد فقط، بهدف تعزيز العلاقات بين الهند وروسيا.

ووصفت الصحيفة هذه الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة، خاصة بعد إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة وإعادة انتخاب بوتين كرئيس لروسيا في مارس الماضي.

وفي وقت سابق، أشار مصدر من البرلمان الهندي إلى أن الزيارة قد تمتد لمدة يومين، مؤكدًا على الاتصالات الدورية بين بوتين ومودي منذ أول لقاء لهما في قمة بريكس السادسة في البرازيل عام 2014، حيث تبادلا الزيارات وأجروا محادثات في الاجتماعات الدولية وعبر الهاتف.

مسؤول روسي: موسكو ستنجو من العقوبات الجديدة لكنها لن تغفر لمحاولة إيذاء شعبها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنجو من العقوبات الجديدة، لكنها لن تنسى أو تغفر هذه المحاولة لإيذاء شعبها.

وكتب ميدفيديف- عبر قناته على منصة (تليجرام)- "سوف ننجو من ذلك.. ولكننا لن نسامح أو ننسى، نتمتع بذاكرة جيدة.. لن ندع نية إيذاء مواطنينا دون رد"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

واعتبر مدفيديف، أن السياسيين الأوروبيين يعملون "بطريقة مملة وغير إبداعية، ويكررون أنفسهم مرة أخرى"، مضيفا أنهم يضحون بمصالح بلادهم وشعوبهم، وأن القيود تسببت في ضرر لروسيا أقل بكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته.

وأوضح أن بنهاية العام الماضي، بلغ إجمالي خسائر أوروبا جراء العقوبات على روسيا نحو 1.5 تريليون دولار، بينما اتجهت روسيا إلى الأسواق الآسيوية وعوضت العائدات المفقودة.

ورأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن "الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات لن تحقق هدفها، لكنها ستكون عملا عدائيا آخر".

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية ضد روسيا.