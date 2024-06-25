ليبرمان: قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم خطوة هامة وتغيير تاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية المتعلق بتجنيد الحريديم، معتبراً إياه خطوة هامة وتغييراً تاريخياً في المجتمع الإسرائيلي ، حيث أعرب عن دعمه الكامل للقرار الذي يفرض على الشبان الحريديم الانضمام للخدمة العسكرية أو المدنية، مثل بقية المواطنين الإسرائيليين.

وقال ليبرمان: "هذا القرار يعد إنجازاً كبيراً لتحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع الإسرائيلي. إنه خطوة هامة نحو إنهاء الامتيازات الخاصة التي كانت تمنح للحريديم على حساب باقي المواطنين. إن المساواة في تحمل الأعباء الوطنية هي أساس بناء مجتمع عادل ومتساوٍ".

وأكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أن هذا القرار يمثل نقطة تحول في التاريخ الإسرائيلي، مشيراً إلى أن تجنيد الحريديم سيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجيش الإسرائيلي. وأضاف: "يجب علينا جميعاً العمل على تنفيذ هذا القرار بروح من التعاون والاحترام المتبادل لضمان اندماج الحريديم في المجتمع بشكل فعال وإيجابي".

وتأتي تصريحات ليبرمان في وقت تشهد فيه إسرائيل نقاشات حادة حول قضية تجنيد الحريديم، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف الأطياف السياسية والدينية في البلاد. ويعد هذا القرار جزءاً من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مواطني الدولة.

واختتم ليبرمان تصريحاته بالدعوة إلى التزام الهدوء واحترام القانون، مؤكداً أن حزب "إسرائيل بيتنا" سيواصل العمل من أجل تحقيق مصالح جميع الإسرائيليين وضمان مستقبل أفضل للبلاد.

أوكرانيا تسجل 170 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليوف،اليوم /الثلاثاء/، أن الجيش الأوكراني سجل إجمالي 170 اشتباكًا قتاليًا في ساحات المعركة مع الجيش الروسي في آخر 24 ساعة.

وذكر كوفاليوف ـ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ :" أن الجيش الروسي شن ثلاث ضربات صاروخية باستخدام ستة صواريخ و63 غارة جوية شملت 90 قنبلة منزلقة وما يقرب من 4000 قصف مدفعي، بما في ذلك 107 باستخدام قاذفات صواريخ متعددة".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف على مدار أمس الاثنين 26 بلدة تابعة لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا؛ ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

أكسيوس: مسؤولون إسرائيليون أبلغوا واشنطن أن نتنياهو غير مهتم بحرب مع حزب الله ويفضل الحل الدبلوماسي

أفاد صحيفة أكسيوس أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا نظراءهم في واشنطن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مهتم بخوض حرب مع حزب الله، ويفضل السعي لحل دبلوماسي لتخفيف التوترات الحالية. تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المخاوف من احتمال نشوب صراع عسكري واسع النطاق في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن نتنياهو يدرك المخاطر الكبيرة التي قد تترتب على أي مواجهة عسكرية مع حزب الله، وأن الأولوية الحالية هي تجنب التصعيد والعمل على تهدئة الأوضاع من خلال الحوار الدبلوماسي. كما أشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعاون بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية لضمان استقرار الوضع في الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأضاف الموقع أن هذه الرسائل تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الشديد، مع تحركات عسكرية وتعزيزات على الأرض من قبل الجانبين. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن نتنياهو ملتزم بالعمل مع الشركاء الدوليين للبحث عن حلول سلمية ومستدامة للأزمات القائمة.

من جهتها، أعربت الإدارة الأمريكية عن ترحيبها بالتوجه الإسرائيلي نحو الحلول الدبلوماسية، وأكدت دعمها للجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات أمنية وسياسية عديدة تواجهها المنطقة، مما يجعل الحلول الدبلوماسية ضرورة ملحة لتجنب المزيد من العنف وسفك الدماء.

الولايات المتحدة تندد باستهداف روسيا النظام التعليمي في أوكرانيا

نددت الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف روسيا النظام التعليمي في أوكرانيا، وذلك عقب تدمير إحدى أكبر دور الطباعة في أوروبا، جراء غارة روسية في أوكرانيا.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء - دعم تعليم الأطفال الأوكرانيين في أعقاب الهجمات الروسية بعد تدمير غارة روسية لمطبعة فاكتور-دروك في مدينة خاركيف الأوكرانية.

وقال "إن هذا جزء من تدمير روسيا المستمر لدور الطباعة في خاركيف وأماكن أخرى في أوكرانيا"، مضيفا أن روسيا لا تشن حربا ضد الجيش الأوكراني فحسب، بل أيضا ضد الشعب الأوكراني.

وتابع سوليفان، قائلا إن دور الطباعة في خاركيف تنتج نسبة كبيرة من جميع الكتب في أوكرانيا، بما في ذلك الكتب المدرسية للأطفال الأوكرانيين، لافتا إلى أن روسيا تهاجم النظام التعليمي في أوكرانيا من خلال ضرب هذه المطابع.

وفي هذا الصدد، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقديم المساعدة لطباعة أكثر من 3 ملايين كتاب مدرسي لطلاب المدارس الإبتدائية الأوكرانية قبل العام الدراسي الحالي.

وأوضح أنه من المقرر إنتاج هذه الكتب المدرسية في أوكرانيا وتسليمها إلى أكثر من 12 ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد.. مؤكدا دعمه للشعب الأوكراني في الدفاع عن نفسه ضد الحرب التي تشنها روسيا.

"الخارجية الأمريكية": جمدنا شحنة واحدة لأسلحة ثقيلة إلى إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة جمدت شحنة واحدة لأسلحة ثقيلة لإسرائيل، مبينا أن هناك أسلحة أخرى لا تزال تقدمها لها.

وشدد المتحدث - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - على أن "واشنطن مستمرة في الوفاء بالتزاماتها لضمان بقاء إسرائيل متفوقة عسكريا على الدول الأخرى في المنطقة"، مضيفا: "ستظل هذه سياسة الولايات المتحدة، وأن التزامها بأمن إسرائيل صارم".

تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على مسؤولين إسرائيليين أكدوا - في وقت سابق - أن واشنطن تخفض شحن المساعدات العسكرية الأمريكية لبلادهم.