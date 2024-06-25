غضب بجيش الاحتلال بسبب تعيينات هيلفي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان هرتسي هليفي قرر تعيين ضابطة مقربة منه رئيسة لقسم الرقابة على الحرب وهو ما أثار غضب ضباط كبار في الجيش.

وفيما سبق قالت سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إن الجيش يتآمر من أجل القيام بانقلاب عسكري للإطاحة بزوجها من السلطة، بحسب تقرير بصحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

ووفق التقرير، الذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت) اليوم ، قال نتنياهو لأسر الأسرى المحتجزين فى غزة، إنها (سارة) لا تثق فى القيادة العليا لقوات الدفاع الإسرائيلية، ونفى نتنياهو التقرير الذي نشرته هآرتس.