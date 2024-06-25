لحقت بـ أبوقير للأسمدة.. سيدي كرير تعلن عن توقف مصانعها لانقطاع الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات أنه تم إيقاف مصانع الشركة نظراً لانقطاع غازات التغذية، وفق إفصاح من الشركة اليوم الثلاثاء مرسل للبورصة المصرية.

ونتيجة ذلك، هبط سعر سهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات مع نهاية جلسة اليوم بنسبة 1.04 % ليفتتح الجلسة 27.90 جنيه ليصل لـ 27.61 جنيه.

كانت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية أنه سيتم إيقاف 3 من مصانعها، لاستمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام مما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

وتأسست شركة سيدي كرير عام 1997، وتقوم بإنتاج الايثيلين وهو المادة الرئيسية في صناعة البولي إيثيلين كما تقوم الشركة بسد احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية من هذه المادة اللازمة لتصنيع منتجها الأساسي مادة PVC، وإنتاج مادة البولي إيثيلين بنوعيها عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي تحت الاسم التجاري EGYPTENE بالإضافة إلى منتجي البيوتين-1 وغاز البوتاجاز (LPG).