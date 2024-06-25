بالصور- 4 مصابين جراء انهيار جزئي بعقارين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفاوتة، اليوم الاثنين، في انهيار أجزاء من عقارين قديمين بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا بسقوط سقف من الطابق الثالث من عقار قديم بشارع الجداوي بمنطقة المنشية، وانتقل مسؤولو الحي وقوات الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين أن العقار المشار إليه بناء قديم، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، سقط سقف حجرة في شقة بالطابق الثالث علوي، ما تسبب في إصابة أسرة مكونة من ثلاث اشخاص، وهم كل من: "محمد س ك" 20 عام، ووالده سمير ك ال" 55عام، ووالدته "ذكية م إ" 60 عام.

وفي سياق متصل تلقت غرفة عمليات حي وسط، إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد انهيار شرفة العقار رقم 12 حارة المراكش من الأبعادية الرصافة محرم بك.

وانتقل مسئولي حي وسط إلى محل البلاغ ترافقهم سيارة الإسعاف، وتبين أن العقار محل البلاغ عبارة عن 6 طوابق، وسقوط شرفة الطابق الرابع وإصابة سيدة كانت متواجدة بالشرفة تدعي "نوال.ع.ال" سنة، بكسور، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.