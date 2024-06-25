هنئأت المواطنين بالعيد.. شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تتجاهل أزمة تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تجاهلت الصفحة الرسمية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لمحافظة الدقهلية، إخطار المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال، وذلك رغم زيادة وقت الانقطاع لليوم الثاني على التوالي لثلاث ساعات متواصلة وإضافة ساعة أخرى مساءً ليصل لـ 4 ساعات.

واكتفت الصفحة الرسمية للشركة بوضع تهنئة عيد الأضحى المبارك بتاريخ 13 يونيو دون إجراء أي تحديثات لإخطار المواطنين بجدول تخفيف الأحمال أو مدة الانقطاع.

ورفض قيادات الشركة الإفصاح عن الجدول الزمني لتخفيف الأحمال بكل منطقة، لتجنيب المواطنين أي مشكلات نتيجة الانقطاع أو اتخاذ التدابير اللازمة.

وشهدت عدة مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية منذ أمس زيادة مدة انقطاع التيار الكهربي لمدة بلغت 4 ساعات، قُسمت إلى 3 ساعات تبدأ من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساء، متصلة وساعة أخرى مساءً.

وكشف مصدر بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المنشور الوارد من الوزارة والذي جرى تعميمه وإبلاغ مسؤولي لوحات التوزيع بفصل التيار الكهربي لمدة 4 ساعات رسميًا وهو ما انفرد به "الخليج 365" أمس وجرى تطبيقه فعليًا على الرغم من نفي قيادات الشركة.

فيما رفض المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التعليق على مدة تخفيف الأحمال أو الكشف عن خريطة الإنقطاعات مشيرًا الو ان الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الرد.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد وقف خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء بشكل تام.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: إنه مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، سيتم وقف خطة تخفيف الأحمال بشكل نهائي وذلك حتى نهاية فصل الصيف الحالي.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم العمل بنظام الـ 3 ساعات يوميًا حتى نهاية الأسبوع الجاري ونهاية شهر يونيو.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه مع بداية شهر يوليو سيتم العودة إلى تطبيق نظام الساعتين لتخفيف الأحمال يوميا.

يذكر أن وزارتي الكهرباء والبترول قد اصدرا بيانًا أعلنا فيه الاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

وقال بيان الوزارتان إنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف ، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة ، إلا أنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة ، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الاسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء .

واوضح البيان انه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.