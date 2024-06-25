جامعة الزقازيق تشارك في مؤتمر "التجربة التعليمية في عصر الذكاء الاصطناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

شاركت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق في فعاليات المؤتمر الذى أقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وجاء المؤتمر تحت عنوان "التجربة التعليمية في عصر الذكاء الاصطناعي" بحضور د.شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي.

وذكرت جامعة الزقازيق أن هذه المشاركة جاءت في إطار حرص د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ود.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مواكبة التطورات التكنولوجية التي تهم الكوادر العلمية والبحثية والطلاب فى العصر الرقمي الذي تشهده الساحة التعليمية الآن بما يسهم فى تحقيق إنجازات واضحة لجامعة الزقازيق.

شارك في المؤتمر د. إسلام حامد استشاري الفارماكولوجى بكلية الطب البيطري وعضو مركز القياس والتقويم جامعة الزقازيق.

وتضمن المؤتمر عدة محاضرات عن استخدام أنظمة مايكروسوفت لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم وتطوير المقررات وتيسير العملية التعليمية والقياس والتقويم، حيث تم استعراض تطبيق microsoft copilot فى العملية التعليمية.