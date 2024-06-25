مشروب وإنترنت مجاني..7 كنائس تفتح قاعاتها لطلاب الثانوية خلال قطع الكهرباء بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت 7 كنائس في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فتح القاعات التابعة لها أمام طلاب وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء.

وأوضحت 6 كنائس تابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية توفير مولدات كهربائية لتشغيل القاعات من أجل مصلحة الطلاب.

وتشمل تلك المبادرة كنائس كل من "القديسة بمارينا الدولي، العذراء بشارع سيف، الملاك ميخائيل بمصطفى كامل، كنيسة مارجرجس بباكوس، كنيسة العذراء والشهيدين بالعامرية، كنيسة الملاك رافائيل في العجمي".

ومن جانبها أصدرت الكنيسة الإنجيلية بالعطارين وسط الإسكندرية بيانا جاء فيه:" لكل شباب الثانوية العامة.. نظرا لانقطاع التيار الكهربائي في منازلكم وتأثير ذلك على مذاكرتكم ابتداء من غد الأربعاء مكتبة الكنيسة في الدور الرابع مبنى الخدمات مفتوحة لكم حيث مكان هاديء وانترنت ولك مشروب مجاني".