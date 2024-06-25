طلب غريب للأم من القاضي.. قرار جديد من المحكمة بشأن قاتل والده في بورسعيد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بإجماع الآراء بإحالة أوراق قضية قاتل والده إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

وحددت المحكمة جلسة 23 يوليو 2024 لإيداع تقرير مفتي الديار المصرية بشأن الرأي الشرعي في القضية، والنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: مصطفى عبد الحفيظ، وأشرف عبيد، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: إسماعيل عوكل وسمير رضا.

وشهدت الجلسة تنازل الزوجة -والدة المتهم - عن حق زوجها -المجني عليه- كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التي وصفت الجريمة بالوحشية وطالبت بأقصى عقوبة للمتهم، كما استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم.

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 12 سبتمبر 2023 بدائرة قسم الضواحي، باتهام المدعو "ابراهيم.ن.ع.ا" 21 عامًا - عاطل - بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار.