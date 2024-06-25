شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: علينا استخدام كل الإمكانيات المتاحة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأزمة تخفيف الأحمال وإعطاء تعليمات بالإسراع في إنهاء المشكلة، مؤكدا أن الرئيس دائما يستمع إلى مشكلات المواطنين ويتابعها عن كسب ويحاول العمل على حلها في أقرب وقت ممكن وهذا التدخل يدل على حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من الأزمة بشكل جذري.

وطالب النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، الحكومة ببذل أقصى الجهد للتخلص، من هذة المشكلة التي تقف عائقا في الكثير من المجالات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ووجود امتحانات الثانوية العامة وجميع أمور الحياة التي تتعلق بوجود الطاقة بشكل منتظم ومستمر.

وتابع مهنى، أنه على الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة من اجل اراحة المواطنيين وممارسة حياتهم الطبيعية، مشيرا إلى أنه لابد من ان تعلم الحكومة ان هذة الاجراءات بمثابة امن قومى للبلاد، خاصة وأن الطاقة لها اهمية كبرى في استقرار الحالة الاقتصادية والصناعية، والزراعية.

واضاف عضو مجلس النواب، أن على الحكومة السعي من أجل التخلص تماما من أزمة تخفيف الاحمال، وليس أن يكون القرار بتقليل المدة فقط، مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على هذه الجزئية يؤكد أن هناك خطوات ثابتة لتحقيق هذا، موضحا أن أزمة انقطاع الكهرباء نعلم ان لها علاقة وثيقة بالازمات العالمية والاقليمية المحيطة وكذلك الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ في العالم كله، ولذلك علينا التفكير جيدا من أجل استخدام كل ما هو متاح من إمكانيات لانهاء الازمة.