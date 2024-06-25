شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقدمنا ببلاغ للنائب العام بسبب إجراء أحد الوافدين عمليات ختان بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات الختان من بعض الوافدين.

وتابع عبد الغفار خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة بشأن قيام أحد الوافدين بعمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل:" هذه الممارسة غير الآمنة أخذت منا مجهودًا كبيرًا للحد منها في مصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة؛ أن الوزارة ورد لها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من الوزير للمتابعة، وتم التواصل مع صاحب الإعلان وقال "لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة ومع ذلك تواصلنا ورد علينا.

وأوضح:" وجهنا خطابًا للنائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون، لافتا إلى صدرو أكثر من 25 منشورًا توعويًا خلال العام الماضى فقط تحذر من خطورة جريمة الختان.



