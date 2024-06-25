أمريكا وكوريا الجنوبية تعقدان جولة رابعة من محادثات تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، جولة رابعة من المحادثات بشأن تجديد الاتفاقية الثنائية الخاصة بتقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية على الأراضي الكورية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، نقلاً عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنه من المقرر أن تمتد هذه المحادثات حتى بعد غدٍ الخميس، مضيفة أن سول تعتزم الانخراط في المفاوضات متمسكة بموقف "تحديد النصيب الذي تتحمله سول لتمركز مستقر للقوات الأمريكية وتحسين الوضع الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفقا لمستوى معقول".

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب عقد ثلاث جولات سابقة في أبريل الماضي وأواخر مايو المنصرم ومنتصف الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن سول تتحمل جزئيا، منذ عام 1991، تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا البالغ قوامها 28 ألفا و500 فرد، ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية الحالية المعروفة باسم "اتفاقية التدابير الخاصة" بنهاية عام 2025.

الخارجية الأمريكية : نوفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ميلر - في تصريح له نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء-:"نحن نأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين خلال هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تعد بالطبع جزءا من أوكرانيا".

وأضاف:"أنه يمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب، إذا أوقفت شن هجماتها على المدنيين والأراضي الأوكرانية".

مساعد بوتين: زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا قيد الإعداد حاليا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات جارية حاليًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأكد أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الزيارة في مرحلة التحضير النشط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.

سبق لصحيفة "تريبيون" الهندية أن ذكرت أن زيارة مودي ستكون في 8 يوليو، وستكون ليوم واحد فقط، بهدف تعزيز العلاقات بين الهند وروسيا.

ووصفت الصحيفة هذه الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة، خاصة بعد إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة وإعادة انتخاب بوتين كرئيس لروسيا في مارس الماضي.