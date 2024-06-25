الجيش الكوري الجنوبي: لا خطة لإجراء بث دعائي ضد الشمال عبر مكبرات الصوت

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء أنه لا توجد أي خطط لإجراء بث دعائي ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت في المناطق الأمامية، ردا على إرسال بيونج يانج بالونات القمامة إلى الجنوب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) - :"إنها لم تجر البث الدعائي ضد الشطر الشمالي عبر مكبرات الصوت حتى الآن ولا توجد أي خطط للقيام بذلك اليوم".. مؤكدة استعدادها الدائم لإجراء البث الدعائي، لكن مع الوضع بعين الاعتبار إلى الوضع الاستراتيجي والعملياتي .. مشيرة إلى أن كل شيء يعتمد على تصرفات كوريا الشمالية، والجيش يراقب عن كثب تحركاتها.

ووفقا للهيئة ، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 350 بالونا مليئا بالقمامة إلى الجنوب منذ الليلة السابقة، وهبط حوالي 100 بالون في شمال إقليم غيونغغي والعاصمة سول ، وهذه هي المرة الخامسة هذا العام التي تطلق فيها بيونج يانج مثل هذه البالونات.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد رد على إرسال بالونات القمامة من قبل كوريا الشمالية من خلال البث الدعائي عبر مكرات الصوت الثابتة في المنطقة الحدودية يوم 9 يونيو الجاري ، لكنه لم يشغل مكبرات الصوت مرة أخرى منذ ذلك الحين.

كوريا الشمالية ترسل مئات البالونات الجديدة المحملة بالنفايات إلى الجارة الجنوبية

أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات الجديدة المحمّلة بالنفايات باتجاه الشطر الجنوبي، وفق ما أعلن الجيش في سيول، اليوم الثلاثاء، في إطار ممارسات عبر الحدود أثارت حملة دعائية متبادلة بين الطرفين.

وأطلقت بيونج يانج حوالى 350 بالونا مساء الاثنين، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيول، مضيفة أن مئة منها تقريبا وصلت إلى كوريا الجنوبية، تحديدا مقاطعة جيونجي والعاصمة سيول.

وأفاد الجيش بأن الأكياس المرفقة بالبالونات تضمنت "نفايات ورقية بمعظمها"، مضيفا أنها لا تشكل خطرا للسلامة العامة، وفق التحليلات.

وذكرت هيئة الأركان أن "الجيش الكوري الجنوبي مستعد لتنفيذ حربه النفسية فورا"، مضيفة بأن الرد "يعتمد بالكامل على أفعال كوريا الشمالية".

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى أن إرسال كوريا الشمالية البالونات المحمّلة نفايات "استفزاز مشين وغير منطقي"، في خطاب ألقاه في ذكرى اندلاع الحرب بين الكوريتين.

انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي

وندد باتفاق بين بيونج يانج وموسكو، وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة إلى كوريا الشمالية، معتبرا أنه يشكل "انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف يون بأن "جيشنا سيحافظ على جهوزية ثابتة لضمان عدم تجرؤ كوريا الشمالية على تحدي كوريا الجنوبية في أي ظرف كان وسيرد بشكل ساحق وحاسم على أي استفزازات من الشمال".

وأرسلت بيونج يانج أكثر من ألف بالون محمّل بالنفايات باتّجاه جارتها الجنوبية في إطار ما تقول إنه رد على البالونات المحمّلة بالشعارات الدعائية المناهضة لنظامها التي يرسلها ناشطون باتّجاه أراضيها.