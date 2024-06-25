رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في داغستان بروسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف دورا للعبادة في داغستان بروسيا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ونددت الرابطة - في بيان أوردته وكالة أنباء السُّعُودية "واس" - بالهجوم الذي يمثل انتهاكًا للقيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مجددة التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله ودوافعه، معربة عن تعازيها في الضحايا، وتمنياتها للمصابين الشفاءَ العاجل.

الأردن والبحرين يُدينان الهجمات الإرهابية في داغستان جنوبي روسيا

أدان الأردن والبحرين، الهجمات الإرهابية على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز لشرطة المرور في داغستان جنوبي روسيا، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

ففي الأردن، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تضامن بلاده مع روسيا في هذا الحادث الأليم.

وأوضح ورفضه واستنكاره المطلق لأشكال العنف والإرهاب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي البحرين، أعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الروسي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت موقفها الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة ولأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها، كونها جرائم آثمة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.

وأضاف البيان: "أكدت الوزارة رفض المملكة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف واستهداف المدنيين وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وفي ذات السياق قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للهجمات الإرهابية على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز لشرطة المرور في جمهورية داغستان جنوبي روسيا الاتحادية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين ورجال الأمن.

وتابع البيان: "عبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الروسي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة ولأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها كونها جرائم آثمة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية".

وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا وشعبها الصديق، وتؤكد استنكارها الشديد لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في روسيا وزرع الفتنة بين أبناء شعبها.

وشددت الوزارة على أن "قيام قوات كييف بالاعتداء الصاروخي على المواطنين الروس في جمهورية القرم الروسية، وبأسلحة أمريكية الصنع، بالتزامن مع تلك الأعمال الإرهابية، ليس سوى تأكيد آخر على مستوى الروح العدائية الذي وصل إليه الغرب الجماعي تجاه روسيا، وعدم اكتراثه بحياة المدنيين الأبرياء.

وجددت الوزارة تأكيدها على "وقوف سوريا إلى جانب الشعب الروسي الصديق، ولديها كامل الثقة بقدرة الاتحاد الروسي على مواجهة هذه التحديات.