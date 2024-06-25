"الأغذية العالمي" يحذر من استمرار الجوع الكارثي بغزة ويطالب بسرعة وصول المساعدات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحدث تقييم للأمن الغذائي في غزة، مخاوف برنامج الأغذية العالمي بشأن استمرار مستويات الجوع الشديد في جميع انحاء قطاع غزة وأبرز ضرورة استمرار وصول المساعدات والغذاء إلى جميع مناطق القطاع.

وكشف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، استمرار الجوع في غزة بشكل صارخ إذ وجد أن 96% من سكان القطاع يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة في التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وما يقرب من نصف مليون شخص عند المستوى الكارثي في التصنيف، وفقا لبيان برنامج الأغذية العالمي.

ويشير التقرير الجديد إلى تحسن طفيف مقارنة بالتقييم السابق في شهر مارس، الذي كان قد حذر من احتمال حدوث مجاعة في محافظات شمال غزة بحلول نهاية شهر مايو، ويُظهر هذا التحسن الطفيف الفرق الذي يمكن أن يحدثه الوصول الأكبر من المساعدات، وساعدت زيادة توصيل المواد الغذائية إلى الشمال وخدمات التغذية على الحد من اسوأ مستويات الجوع، لكن التقرير أشار لخطر المجاعة أنه لا يزال قائما في جميع أنحاء قطاع غزة في ظل استمرار الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه من أجل تجاوز الأزمة بشكل حقيقي ومنع المجاعة ينبغي توفير مستويات كافية ومستدامة من المساعدات الإنسانية من خلال توفير المزيد من الأغذية الطازجة وتحسين التنوع الغذائي وكذلك توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على الرعاية الصحية وإعادة بناء المستشفيات.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه العميق من أن الانخفاض الكبير في قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الحيوية في جنوب قطاع غزة؛ يعرض التقدم المحرز للخطر.

وذكر أن "الأعمال العدائية" التي اندلعت في رفح الشهر الماضي؛ أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وحدت بشدة من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، كما أدى الفراغ الأمني ​​إلى تفاقم الفوضى؛ مما يعيق بشدة العمليات الإنسانية.

ويخشى برنامج الأغذية العالمي الآن أن يشهد جنوب القطاع قريبا نفس مستويات الجوع الكارثية التي تم تسجيلها سابقا في المناطق الشمالية.

يُشار إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة تعاونية تضم أكثر من 20 شريكا من بينها حكومات ووكالات تابعة الأمم المتحدة ومنظمات غير الحكومية، ويستخدم معايير علمية عالمية لتقييم مستويات انعدام الأمن الغذائي.