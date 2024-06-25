أمريكا تساعد إسرائيل على إبادة الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة -

قال رئيس الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري فرانك شيكاني : إن الفلسطينيين هم من يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد شيكاني ، خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ، على أن الحروب الإسرائيلية وانتهاكاتها اليومية في قطاع غزة غير مقبولة بشكل نهائي .. مؤكدا ضرورة حشد الجهود كافة لوقف الاحتلال العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين ووضع حد نهائي لهذه الانتهاكات.

ورأى أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤوليته تجاه هذه الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين .. مؤكدا أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل على تنفيذ هذه الإبادة ضد الفلسطينيين.

ارتفاع شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 37 ألفا و658 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86 ألفا و237 مصابا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر راح ضحيتها 32 شهيدًا، و139 جريحًا.. موضحة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

حماس تنتقد إدارة بايدن وتحملها مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

دانت حركة حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهمتها بتقديم الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة ما "الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم حركة حماس، حيث أدانت الحركة بشدة القمع والاعتقالات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد المتحدث باسم حماس أن السياسات الأمريكية الحالية تسهم في تفاقم الوضع الإنساني والمعاناة في فلسطين، مشيراً إلى أن استمرار الدعم الأمريكي للسياسات الإسرائيلية يعزز من مستوى التصعيد والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن حماس تدين بشدة الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، مطالبةً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لحماية الأبرياء ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية.

وختم البيان بدعوة إدارة بايدن إلى تغيير سياستها النابعة من "الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي"، معلناً استعداد حماس للدفاع عن حقوق شعبها بجميع الوسائل المتاحة حتى تحقيق الحرية والعدالة للفلسطينيين.