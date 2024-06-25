الأونروا: مقتل 200 عامل بالوكالة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني مقتل أكثر من 200 شخص من العاملين بالوكالة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعرض 290 مؤسسة ومرفق للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.. مطالبا بضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن العاملين في الأونروا وأن يكون هناك اتفاق على خارطة طريق لتمكينها من تنفيذ صلاحياتها في القطاع.

وقال لازاريني ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في جنيف - "إن الوضع في قطاع غزة معقد ويزداد كارثية كل يوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وصعوبة دخول المساعدات الإنسانية" .. مشيرا إلى أن الفلسطينيين يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية والدمار الذي لحق بها نتيجة العدوان الغاشم.

وحذر المفوض العام للأونروا من أن قطاع غزة يواجه انهيارا في النظام العام ، حيث يتم تهديد سائقي شاحنات المساعدات ما يصعب دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين فضلا عن تعرض الشاحنات للسرقة وهي بطريقها للمراكز المخصصة لها.

وكشف عن تعرض نحو 21 ألف طفل في غزة للفقدان والقتل منذ بداية الحرب..مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 10 أطفال يتعرضون في اليوم الواحد لفقدان أحد أطرافهم وهو ما يؤكد الوضع الكارثي الذي يواجه الأطفال في القطاع.

وأعرب لازاريني عن قلقه من تدهور الأوضاع المتزايد في الضفة الغربية ..مشيرا إلى مقتل أكثر من 540 فلسطيني في الضفة منذ السابع من أكتوبر فضلا عن تردي الأوضاع والدمار الذي يخيم على المخيمات والقرى في الضفة الغربية والتي من بينها طولكرم.

وأكد المفوض العام للاونروا أهمية دور الوكالة في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين واعتمادها على المساهمات الطوعية والتمويل من الدول الأعضاء .. مشددا على ضرورة استمرار تمويل الوكالة خاصة في ظل ارتفاع احتياجات الفلسطينيين في غزة.

مسؤول روسي: موسكو ستنجو من العقوبات الجديدة لكنها لن تغفر لمحاولة إيذاء شعبها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنجو من العقوبات الجديدة، لكنها لن تنسى أو تغفر هذه المحاولة لإيذاء شعبها.

وكتب ميدفيديف- عبر قناته على منصة (تليجرام)- "سوف ننجو من ذلك.. ولكننا لن نسامح أو ننسى، نتمتع بذاكرة جيدة.. لن ندع نية إيذاء مواطنينا دون رد"، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

واعتبر مدفيديف، أن السياسيين الأوروبيين يعملون "بطريقة مملة وغير إبداعية، ويكررون أنفسهم مرة أخرى"، مضيفا أنهم يضحون بمصالح بلادهم وشعوبهم، وأن القيود تسببت في ضرر لروسيا أقل بكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته.

وأوضح أن بنهاية العام الماضي، بلغ إجمالي خسائر أوروبا جراء العقوبات على روسيا نحو 1.5 تريليون دولار، بينما اتجهت روسيا إلى الأسواق الآسيوية وعوضت العائدات المفقودة.

ورأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن "الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من العقوبات لن تحقق هدفها، لكنها ستكون عملا عدائيا آخر".

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية ضد روسيا.