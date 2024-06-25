شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يشيد باستجابة الحكومة لمقترح غلق المحال 10 مساء لتوفير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الجيل الديمقراطي باستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمقترح غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من بداية شهر يوليو الأسبوع المقبل.

وكان رئيس حزب الجيل الديمقراطي «ناجى الشهابي» طالب الحكومة في بيان له اليوم باتخاذ قرار بغلق المحال والكافيهات والمقاهى والمولات يوميا فى الساعة 11 مساء صيفا وغلقها فى الساعة العاشرة مساء شتاء وذلك بديلا عن قرارها بتخفيف الأحمال الذى اتخذته بسبب عدم توافر الغاز الطبيعى اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتشغيل مصانع الأسمدة والكيماويات.

دعا الشهابي رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قراره السابق بتخفيف الأحمال وخاصة مع حرارة الصيف العالية، لافتا إلى أن غلق المحال والكافيهات والمقاهي والمولات سيحقق الغرض من قراره السابق بتخفيف الأحمال.