شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: حديث رئيس الوزراء حول أزمة الكهرباء كاشف ويحمل قدرًا من الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي، كانت كاشفة وتحمل قدر كبير من الشفافية للمواطنين، في ظل زيادة مدة تخفيف الأحمال، التي حدثت الأسبوع الجاري، وأثارت العديد من تساؤلات المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، إلى أن رئيس الوزراء أعلن كافة الملابسات وكشف الكثير من الحقائق حول هذه الأزمة، أمام المواطن البسيط، مشيرا إلى أنه كشف عن الخطة التي وضعتها الحكومة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، وما يوضح الخطوات والتحركات المبذولة لحل تلك الأزمة التي ترجع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية.

كما انه استعرض خلال اللقاء، عدد من الإجراءات التى تم على الفور البدء فى تنفيذها، بما يسهم فى الحد من هذه المشكلة، وصولا لحلها بصورة كاملة.