شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بمجلس الشيوخ عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الكهرباء: الانفراجة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة علي مشاركة المصريين بوضع كافة التحديات التي تواجه الدولة امام أعينها ورغم ما تعانيه دول العالم من أزمات اقتصادية إلا أن رئيس الوزراء وعد بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي نهائياً في أقرب وقت، قائلة: "بالرغم التحديات والأزمات إلا أن الانفراجة قريبا".

واضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، أن توجيه الرئيس الفتاح السيسي للحكومة بحل الأزمة يؤكد أن الرئيس يتابع ما يعاني منه الوطن ورغم جميع التحديات إلا انه كلف الحكومة بحل الأزمة مهما كلفه الأمر، مشيدة بتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.

وأكدت عضو مجاس الشيوخ، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن اليوم عن خطة الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتغيرات المناخية المستمرة، مثمنة اعتذار رئيس الحكومة للمواطنين عن انقطاع التيار الكهربائى.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، طبقًا لما أعلنه رئيس الوزراء، ووقف قطع الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو.