شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: مصر ستعبر لبر الأمان فى أزمة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية، ولكنها ستظل ثابتة علي مواقفها ومبادئها التاريخية الوطنية، وستبقي صامدة وتعبر إلى بر الأمان ، وأن أزمة الكهرباء التي أرهقت المواطنين أمس الاثنين ، ستكون لها انفراجه باذن الله ، بفضل الجهود الكبيرة التى يقوم الرئيس السيسي وتكليفاته الحاسمه للحكومه ، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمه لشراء متطلبات شبكة الكهرباء خلال فترة الصيف والتي تصل إلي مليار دولار بالإضافة إلى توفير مخزون إضافي يقدر بـ 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

وأضاف عضو الشيوخ، أن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الذي عقده اليوم؛ لتوضيح أزمة ومشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، كانت واقعية وكاشفة عن أزمة حقيقية، مشدداً على أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومه ستوفر علاجات ومسكنات حتى تنتهى الأزمة في الأسبوع الثالث من يوليو حسب ما أكده رئيس الحكومة.

وأهاب طارق عبد العزيز لوزارة الكهرباء والطاقة بإعلان جدول زمني فعلي معلن للجميع بكل مناطق الجمهورية ينتهى في الثامنة مساء مراعاة للمواطنين، والطلاب والمرضي وغير القادرين، بالإضافة إلى مراعاة الأماكن التي يوجد بها مجمعات ومستشفيات طبية وغيرها من المنشآت الحيوية التي لا غني عنها لكل مواطن.

وشدد عضو الشيوخ علي ضرورة استنفار كل أجهزة الدولة، لمنع تكرار أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخري ، والعمل علي إيجاد حلول استباقية لهذة الأزمات التي أزعجت المواطنين، الذي نعمل جميعاً علي توفير الخدمات الضرورية له ووضعها فوق كل اعتبار، مع ضرورة تعامل المواطنين مع الاستهلاك بحكمة وتشيد طبقا لاحتياجاته حفاظاً علي مقدرات هذا الوطن.