شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: مصر ترحب بكل الوافدين ولكن لن نقبل المساس بعاداتنا وثقافتنا والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب أحمد العرجاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إيجاد وسيلة لتفعيل العلاج الحر، ومتابعة هذا الملف.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: "مصر هى القلب النابض للأمة العربية والإسلامية، وكانت وما زالت على مر العصور والأزمنة حاضنة للجميع وبابها مفتوح للجميع، ويشهد التاريخ أن كل من أتى لمصر هم من الضيوف ويعاملوا خير معاملة وخير مثال على ذلك الخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة بالمجان لكل الأطفال الوافدين بالمساواة بالأطفال المصريين".

وشدد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة خطوط واضحة لكل من يقيم داخل مصر، قائلا: "يجب احترام عادات وتقاليد هذا البلد وتطبيق القوانين حال مخالفة القوانين المصرية، مناشدا المجتمع المصري بعمل عصف ذهنى والحفاظ على التقاليد والموروثات المصرية، و لا نريد أن تكون ضريبة مصر فى استقبال الاخوة تغيير سلوكياتنا، إضافة لضرورة احترام قوانين والتقاليد المصرية.