شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة والطفولة: بلاغ للنائب العام بسبب إعلانات ختان عبر السوشيال من وافدين والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد عادل، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إنه تم رصد بلاغات لإجراء عمليات الختان، موضحًا أنه مع رصد بلاغ، يتم تقديم بلاغ ومخاطبة مكتب النائب العام ووزارة الصحة".

وأضاف عادل خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، : "نعمل على 3 محاور، الحماية الخاص بالطفل والملاحقة القانونية لمرتكبي هذه الجريمة والمحور الثالث التوعية"، مشددا على ضرورة الترويج لخط نجدة الطفل لتلقي البلاغات للتصدى لهذا الأمر.



