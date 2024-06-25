شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تدعو للتوسع في زراعة الأشجار: لها آثار اقتصادية وبيئية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التوسع في زراعة الأشجار، مشيدا بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، قائلا:" الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن زراعة 12 مليون شجرة في عدد من المحافظات، متسائلا، عن تفاصيل وأماكن زراعة ذلك العدد الكبير من الأشجار، وطرق رعايتها وخطة الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة دور المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة في تحديث وتطوير برامج التنمية الزراعية.

والحصرى، عن دور مركز البحوث الزراعية في ذلك الملف وتحديد الأصناف المطلوب زراعتها في كل مكان، وتحديد المردود الاقتصادى لكل منها، مشيرا إلي أن حال الالتزام بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، سيكون لها آثار جيدة على المستوى البيئى والاقتصادى.