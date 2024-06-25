أفادت مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "القوات الاسرائيلي جددت اعتداءاتها الجوية بالطائرات المسيرة المفخخة حيث استهدفت للمرة الرابعة بلدة الطيبة " كما أفاد المراسل بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف وادي العصافير في مدينة الخيام".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": عدوان اسرائيلي بالمسيرات على بلدتي الطيبة والخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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