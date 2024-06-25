قوى الأمن حذرت المواطنين من رابط الكتروني وهمي يهدف إلى سحب الأموال والمعلومات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "يتلقّى عدد من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة من أرقام اجنبية، توهم المواطن بوجود حساب بداخله مبلغ كبير بالعملة الرقمية "USDT" التي تساوي (1 USDT= 1$)، بعد الدخول عبر الحساب وكلمة المرور المعطاة من قِبَل المُقَرصِن، ثم يُطلب منه أن يدفع مبلغًا من المال من أجل تحريره، ليتبيّن لاحقًا أن المبلغ والحساب وهميّان".

وكشفت المديرية، أن "الرابط المذكور في الرسالة يهدف إلى سحب أموال، والمعلومات من جهاز الضحية، تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا في أعمال احتياليّة".

وطلب من المواطنين، التنبّه والحذر، و"عدم الدخول إلى أي رابط (Link) غير آمن، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية".

وهنا