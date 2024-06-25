حزب الله: استهدفنا موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏25-6-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

كما أعلن حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25-6-2024 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".