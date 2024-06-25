يعقوب: غياب الشيعة في بكركي هو خطأ كبير والخلاف على قتال اسرائيل

اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، أنه "خطأ كبير أن تنعقد قمة روحية بحضور سياسي وممثل الفاتيكان بغياب اي ممثل عن الطائفة الشيعية، ماذا فعلت بكركي؟ هل الخلاف على قتال اسرائيل؟ نعم هذا هو الخلاف الحقيقي". أضاف يعقوب "هذا لا يحل بالحوار إنما بالاستقلال الحقيقي والمنطق الوطني الواحد".

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