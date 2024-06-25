"النشرة": اصابة سيارة احد موظفي "اليونيفيل" برصاص جندي إسرائيلي على طريق عام بلدة رامية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "اصابة سيارة احد الموظفين المدنيين العاملين لدى اليونيفيل برصاص اطلقها جندي إسرائيلي على طريق عام بلدة رامية".

وفي التفاصيل، أوضح المراسل بـ"اصابة سيارة جو العميل احد الموظفين المدنيين العاملين لدى اليونيفيل برصاص اطلقه جنود العدو الصهيوني، أثناء مروره عائدا من مكان عمله في مقر قيادة اللواء الغربي في شمع الى منزله في بلدة رميش".