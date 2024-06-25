الكرملين: موسكو لا ترى حتى الآن أية ظروف مواتية لاستعادة العلاقات مع الغرب

ياسر رشاد - القاهرة -

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا ترى حتى الآن أية ظروف مواتية لتطبيع الحوار مع الغرب، رغم تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية التفاعل مع موسكو.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن أجواء الثقة بين موسكو والغرب قد تحطمت، لكنه أردف أن استعادة العلاقات هي "مسألة وقت والأمر كله يعتمد على موقف نظرائنا".

وحول وضع العمليات العسكرية في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الحقائق على الأرض تتغير، وهي ليست لصالح نظام كييف، مشيرا إلى ضرورة تحليل الوضع عندما يتم رفض مقترحات السلام.

وجدد لافروف خلال لقائه مع طلاب أكاديمية الإدارة البيلاروسيين في مينسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - التأكيد على استعداد بلاده الدائم لمفاوضات السلام، لكنها لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال المفاوضات.

وفيما يتعلق بقضية خط "التيار الشمالي"، أشار لافروف إلى أنه لم يُعرض على روسيا أي تحقيق أجنبي في انفجار خط "التيار الشمالي"، وحتى الآن لم يتم إبلاغها بنتائج التحقيق الذي تقول القوات الألمانية إنها أجرته.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، فرض قيود على وسائل إعلام لأكثر من 20 دولة، وذلك ردا على العقوبات المفروضة على وكالات أنباء "ريا نوفوستي" و"إزفيستيا و"آر تي".

وذكرت الوزارة - في بيان - "ردًا على القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 مايو بحظر أي نشاط إذاعي في ثلاث وسائل إعلام روسية (ريا نوفوستي وإزفيستيا وروسيسكايا جازيتا)، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم /الثلاثاء/، تم فرض قيود مضادة على عدد من وسائل الإعلام في دول الاتحاد الأوروبي ومشغلي وسائل الإعلام في الاتحاد".

وأشارت "سبوتنيك" إلى تحذير سابق من وزارة الخارجية الروسية بأن "المضايقات ذات الدوافع السياسية للصحفيين المحليين والحظر غير المبرر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي لن تمر مرور الكرام".

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ميلر في تصريح له نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء-:"نحن نأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين خلال هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تعد بالطبع جزءا من أوكرانيا".