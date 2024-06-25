الأردن والبحرين يُدينان الهجمات الإرهابية في داغستان جنوبي روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أدان الأردن والبحرين، الهجمات الإرهابية على كنيستين أرثوذكسيتين وكنيس يهودي ومركز لشرطة المرور في داغستان جنوبي روسيا، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

ففي الأردن، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تضامن بلاده مع روسيا في هذا الحادث الأليم.

وأوضح ورفضه واستنكاره المطلق لأشكال العنف والإرهاب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي البحرين، أعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الروسي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت موقفها الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة ولأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها، كونها جرائم آثمة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.

مقتل 19 شخصاً في هجمات على كنائس وكنيس يهودي في داغستان

أسفرت هجمات على مراكز للشرطة وكنائس وكنيس يهودي في جمهورية داغستان الروسية شمال القوقاز عن مقتل 19 ضابط شرطة والعديد من المدنيين، فضلاً عن خمسة مسلحين.

وقد نُقل ما لا يقل عن 16 شخصاً إلى المستشفى، متأثرين بجروحهم بعد الهجوم الذي وقع مساء الأحد.

حداد لمدة ثلاثة أيام

وأعلنت جمهورية داغستان حدادا لمدة ثلاثة أيام بعد الاعتداءات المتزامنة التي وقعت في مدينتي محج قلعة وديربنت.

وقال ميليكوف حاكم داغستان في مقطع فيديو نُشر باكرا الإثنين على تلجرام: "هذا هو يوم مأساة لداغستان والبلاد بالكامل". وأعلن الحداد من 24 إلى 26 يونيو حيث يتم تنكيس الأعلام وإلغاء جميع الفعاليات الترفيهية.

وجاء الهجوم بعد ثلاثة أشهر من مقتل 145 شخصا في هجوم أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عنه استهدف قاعة للموسيقى قرب موسكو، وكان أسوأ هجوم من نوعه تشهده روسيا منذ أعوام.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات الأحدث في المنطقة المضطربة.

كذلك، نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن سلطات إنفاذ القانون قولها إن من بين المهاجمين اثنين من أبناء رئيس منطقة سرجوكالا في وسط داغستان وإن المحققين احتجزوهما.

وقال ميليكوف أيضا إن من بين الضحايا عدد من المدنيين، بينهم قس أرثوذكسي عمل في ديربنت لأكثر من 40 عاما. وأضاف أن ستة من المسلحين قُتلوا بالرصاص خلال الهجمات.