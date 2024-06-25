الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين روس بسبب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع السابق سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا بعد حملة صاروخية استهدفت محطات الطاقة الأوكرانية وغيرها من البنية التحتية المدنية خلال الحرب واسعة النطاق.

وبحسب أوامر الاعتقال؛ فإن شويجو وجيراسيموف متهمان بارتكاب جرائم حرب تتمثل في توجيه هجمات على أهداف مدنية والتسبب في أضرار عرضية مفرطة للمدنيين أو أضرار للأعيان المدنية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهم تسببوا عمدا في معاناة شديدة أو أذى خطير للجسم أو للصحة العقلية أو البدنية، وبالتالي يتحملون المسؤولية الجنائية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في أعمال غير إنسانية أخرى".

وأصدرت لاهاي أوامر بالقبض عليهما، لكن من غير المرجح أن يتمكنا من تنفيذها لأنهما موجودان في روسيا، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية. ومن ناحية أخرى، فإن أوكرانيا أيضا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لكنها منحت المحكمة اختصاصًا لمقاضاة جرائم الحرب المرتكبة على أراضيها منذ عام 2022.

يذكر أنه تمت إقالة شويجو من منصب وزير الدفاع الروسي الشهر الماضي، لكنه ظل مسؤولًا حكوميًا كبيرًا كرئيس لمجلس الأمن الروسي.

وكانت المحكمة قد أصدرت - في السابق - أوامر بالقبض على فلاديمير بوتين وأمين المظالم في مجال حقوق الإنسان في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، بدعوى اتهامهما في ترحيل قسري لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

الخارجية الأمريكية : نوفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ميلر - في تصريح له نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء-:"نحن نأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين خلال هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تعد بالطبع جزءا من أوكرانيا".

وأضاف:"أنه يمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب، إذا أوقفت شن هجماتها على المدنيين والأراضي الأوكرانية".

مساعد بوتين: زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا قيد الإعداد حاليا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات جارية حاليًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأكد أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الزيارة في مرحلة التحضير النشط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.