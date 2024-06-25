المندوب الجزائري بمجلس الأمن: من يعتقد أنه يستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة مخطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المندوب الجزائري في مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في غزة كارثي والناس هناك يموتون بسبب الجوع.

وأشار بن جامع إلى أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى مستوى غير مسبوق، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأعرب بن جامع عن إدانة بلاده قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف تحويل إيرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية، مطالبا بعقوبات ضد سلطة الاحتلال بسبب عدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد بن جامع أن من يعتقد أنه يستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة مخطئ، مشددا على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفشل في ذلك.