المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: إسرائيل تدمر وطننا وحل الدولتين وأي فرصة للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لكسر إفلات إسرائيل من العقاب، مضيفا "إسرائيل تقوم بتدمير وطننا وحل الدولتين وأي فرصة للسلام".

وأكد منصور أن مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا تدابير عقابية ضد السلطة الفلسطينية، موضحا أنهم يواصلون الاستيطان لثقتهم باستمرار الإفلات من العقاب.

وأشار منصور إلى أن الآلاف من الفلسطينيين تعرضوا للاختطاف والتعذيب والقتل بسجون إسرائيل.

وكان المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينزلاند قال، اليوم الثلاثاء، إن سكان غزة يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن عمليات القتل في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية.

وشدد وينزلاند على ضرورة فتح كافة المعابر في غزة وضمان وصول مستدام للمساعدات الإنسانية،

وطالب المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، معربا عن قلقه البالغ إزاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.