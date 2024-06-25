شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: خروج الحكومة فى مؤتمر اليوم جزء مهم من عملية الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتوضيح أزمة انقطاع الكهرباء خطوة مهم وسط غضب طبيعى من المواطن بسبب ارتفاع حرارة الجو وامتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن الغضب مشروع جدا وخاصة أن الناس كانت متوقعة استعداد أكبر من الحكومة.

وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن خروج الحكومة في مؤتمر اليوم جزء مهم من عملية الشفافية والمصارحة والاقرار حال وجود أزمات وتحديد وعود للناس بتوقيتات واضحة، مؤكدا على أهمية تكرار اعتذار رئيس الوزراء على هذه الأزمة.

وتابع: "في دول حولنا الحرارة الشديدة فيها تسببت في خروج محطات عن عملها ولكن ما حدث عندنا اختلال في نقص الوقود، وفي اليوم الواحد نستهلك عشر أضعاف ما نستخدمه في اليوم الطبيعي بسبب الحرارة الشديدة، والحكومة من ناحيتها وضعت خطة المليار دولار وستقلل منها مدة الانقطاعات".

واستكمل: "على نهاية العام تكون الأزمة منتهية وخروج الحكومة دي خطوة مهمة ومجلس النواب يحاسب الحكومة على الوعود وفي كل دول العالم في اختلالات بسبب الحرارة ودول بها محطات خرجت عن الخدمة مع ارتفعا أسعار الوقود والغاز غليه طلب بعد الحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار إلى أن قرارات الحكومة فيما يتعلق بإغلاق المحلات الساعة 10 هذا قرار ومطلب من زمان وكل دول العالم تعمل بهذه الطريقة، متابعا: "المحلات تستهلك كهرباء كثيرة والقرارات الحكومية فيما يتعلق بإغلاق المحلات مهمة والترشيد العام مهم".

