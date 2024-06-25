قوى الأمن: توقيف شخص نفّذ العديد من عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة ضمن مدينة بيروت، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة محتويات السيارات، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 17-6-2024، عن إقدام مجهول على كسر زجاج سيارتَين وسرقة ما بداخلها في محلة الصيفي".

وكشفت المديرية، أنه "على الفور، توجّهت دورية من المفرزة إلى المحلة المذكورة، وتمكّنت من توقيف الفاعل بالجرم المشهود على متن دراجة آلية دون لوحات يستعملها في تنفيذ عملياته، وذلك بعد أن قام بكسر زجاج سيارة نوع "هوندا CRV" لون رصاصي، وسرقة مقتنيات من داخلها، ويدعى: ع. ن. (من مواليد عام ١٩٦٨، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وسرقة من داخل السيارات. كما تبيّن قيامه في الوقت عينه بكسر زجاج سيارة أخرى نوع "داسيا" لون ابيض بالمكان ذاته والسرقة من داخلها".

ولفتت الى أنه "بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مفتاح مُعَدّ لسرقة السيارات، وأدوات صناعية متنوّعة، وبطارية سيارة. وباستماعه، اعترف بتنفيذه العديد من عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها".

وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري بحقه، وأودع القطعة المعنية للتوسّع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء".