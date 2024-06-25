اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باننا "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من تشرين الاول، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد منا في قطاع غزة".
واشار غالانت في تصريح له بعد لقائه نظيره الاميركي في البنتاغون بعد حفل استقبال اقيم له في واشنطن، الى ان الوقت ينفد أمام الخيار الدبلوماسي في التعامل مع حزب الله. واردف "جاهزون لأي سيناريو في مواجهة حزب الله، ونحن مصممون على تغيير الواقع في الجبهة الشمالية".
وتوجه غالانت لوزير الدفاع الأميركي بالقول: "مستعدون لمناقشة أي خلافات"، ولفت الى اننا "نتطلع للعمل مع واشنطن للتصدي لوكلاء إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الاسرائيلي من واشنطن: الوقت ينفد أمام الخيار الدبلوماسي في التعامل مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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